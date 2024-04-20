Власти Узбекистана приняли решение о создании центров по обучению иностранным языкам для граждан, которые планируют работать за рубежом. Постановление об этом принято правительством республики 17 апреля.

Основная цель центров состоит в организации процесса отбора узбекистанцев, желающих трудоустроиться за рубежом. Специализированные курсы по обучению профессиям и иностранным языкам будут проводиться при профессиональных образовательных учреждениях.

Программы обучения языкам будут длиться до одного года и будут доступны на платной основе. Министерство юстиции не уточнило стоимость таких курсов, однако сообщило о предоставлении педагогам, ведущим занятия, дополнительной выплаты в размере 100% от их зарплаты в зависимости от эффективности обучения.

Планируется предоставить обучение английскому, немецкому, корейскому, арабскому и другим востребованным языкам. По завершении программы выпускники будут получать соответствующие государственные сертификаты.

Согласно правительственному постановлению, если узбекистанцы сами изучат иностранный язык и получат международные сертификаты, то государство возместит им 50% расходов на обучение, но не более 10 базовых расчетных величин, что составляет 3,4 млн сумов (примерно $267).

Органы власти также напомнили, что мигрантам, желающим работать за рубежом, требуется сертификат по иностранному языку на уровне B2, а для граждан, учащихся по дуальной форме обучения (Ausbildung) и выезжающих за рубеж, — сертификат уровня B1 по немецкому языку.