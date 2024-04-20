В Украине и России отреагировали на одобрение Палатой представителей США пакета военной помощи Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность нижней палате Конгресса.

«Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба наших народа сильнее. Справедливый мир и безопасность могут быть достигнуты только благодаря силе. Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в Сенате и направлены на рассмотрение президенту Байдену. Спасибо, Америка!», — написал Зеленский в соцсети X.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков критически высказался об итогах голосования в Палате представителей. «Решение об оказании помощи Украине ожидаемое и было прогнозируемым. Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима», — рассказал Песков ТАСС.

Он также выразил озабоченность по поводу принятого законопроекта о конфискации российских активов. «Если действительно речь идет о конфискации наших активов, это нанесет непоправимый ущерб имиджу Соединенных Штатов Америки», — предупредил Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала выделение военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. По ее словам, решение усугубит мировые кризисные явления.

«Выделение Соединенными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления: военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности, Тайваню - вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю - прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе», — написала она в Telegram.

После долгих недель ожиданий Палата представителей США уверенным большинством проголосовала за пакет, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню. Это позволит Вашингтону в скором времени возобновить военные поставки Киеву и другим союзникам.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер предупредил, что Сенату, возможно, придется работать в выходные, чтобы обеспечить быстрое утверждение пакета, после чего он будет направлен президенту Джо Байдену для немедленного подписания.