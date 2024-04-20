Центр по борьбе с дезинформацией при Администрации президента Турции решительно опроверг утверждения о том, что Анкара якобы помогла Израилю перехватить иранские ракеты с помощью радиолокационной станции в Кюреджике.

«Утверждение, что «ракеты, выпущенные Ираном по Израилю 15 апреля, были обнаружены и остановлены благодаря радиолокационной базе в Кюреджике», не соответствует действительности», — говорится в заявлении центра.

Сообщение последовало после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. По данным центра, ранее опровергнутые им необоснованные слухи о Кюреджике вновь преднамеренно распространяются.

Власти напомнили, что данные, полученные на этой РЛС, передаются исключительно союзникам по НАТО для их защиты, но не третьим странам вроде Израиля.

«Турция всегда была на стороне справедливого дела наших палестинских братьев и будет продолжать это делать при любых обстоятельствах», — подчеркивается в заявлении, призывающем игнорировать манипулятивные кампании.