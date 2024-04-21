Израильские силы безопасности провели масштабный рейд на лагерь беженцев Нур-Шамс, расположенный в Тулькарме на Западном берегу реки Иордан. В ходе операции, сопровождавшейся интенсивными перестрелками с палестинскими бойцами, было убито 14 палестинцев, в том числе 16-летний подросток.

Сообщается, что рейды на лагерь продолжаются уже третий день.

Среди погибших был также водитель скорой помощи, который направлялся за ранеными после нападения агрессивных еврейских поселенцев.

Губернатор Тулькарма Мустафа Такатка назвал израильский рейд «частью продолжающегося преступления против нашего народа». Губернатор выступил с заявлением по поводу продолжающегося израильского рейда в оккупированном городе на Западном берегу реки Иордан.

Он выразил соболезнования семьям погибших, заявив, что преступления Израиля включают «нападения и оскорбления в отношении граждан, а также преднамеренное и жестокое разрушение инфраструктуры и снос <...> домов, их осквернение и порчу имущества».

Он также сообщил, что встретился с техническими бригадами и компетентными властями для координации работ по устранению последствий рейда, который нанес крупный ущерб территории лагеря беженцев Нур-Шамс.

В свою очередь израильская армия заявила о ликвидации и аресте нескольких боевиков во время рейда. При этом четверо израильских солдат получили ранения. Палестинские источники идентифицировали двоих погибших как бойца сопротивления и 16-летнего мальчика.

Операция стала одной из самых кровопролитных на Западном берегу за последние месяцы и вновь высветила нарастающее насилие в этом регионе. Помимо рейдов израильских сил, на оккупированных территориях продолжаются нападения еврейских поселенцев на палестинцев.