Израильский батальон «Нецах Иегуда», состоящий из ультраортодоксальных мужчин, окажется под санкциями США за насилие против мирных палестинцев, сообщил Axios со ссылкой на три источника. Среди жертв насилия этого батальона числится 78-летний американский гражданин, который скончался в результате задержания.

Санкции, которые госсекретарь Энтони Блинкен объявит в ближайшие дни, направлены против подразделения Армии обороны Израиля, осуществляющего действия на территории Западного берега реки Иордан. «Это опасный прецедент и неправильный сигнал нашим общим врагам во время войны», — заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, выражая свое несогласие с планами США.

По данным источников, батальон подвергнется санкциям за инциденты, произошедшие до начала войны 7 октября. Санкции запретят батальону получать американскую военную помощь или проходить обучение у инструкторов из США.

Расследование в отношении «Нецах Иегуда» началось полтора года назад после нескольких случаев насилия против мирных палестинцев. Одним из погибших стал 78-летний американец палестинского происхождения Омар Асад, умерший при задержании в январе 2022 года. «Он отказался пройти проверку, после чего на него надели наручники, заткнули рот кляпом и оставили лежать на морозе», — говорится в расследовании.

Из-за крайней жестокости в отношении мирных палестинцев в январе 2023 года батальон перебросили с Западного берега на Голанские высоты.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против санкций, назвав их «верхом абсурда и морального упадка». «Мы очень уважаем наших американских друзей, но введение санкций в отношении подразделения является верхом абсурда и морального упадка», — заявил министр чрезвычайного правительства Бени Ганц.

Эти меры являются первым случаем прямого введения санкций против израильского военного подразделения со стороны США, несмотря на то что предыдущие нарушения прав человека другими странами приводили к ограничениям.