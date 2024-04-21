Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит однодневный визит в Ирак. Это станет первым визитом турецкого лидера за последние 12 лет. В Багдаде он встретится с президентом Абдул Латифом Рашидом и премьер-министром Мухаммедом Шиа ас-Судани.

Главными темами переговоров станут борьба с терроризмом, вопросы использования водных ресурсов региона и поставок иракского природного газа и нефти в Турцию. Ожидается, что стороны обсудят создание совместного оперативного центра по противодействию террористическим группировкам.

Турецкий лидер намерен заверить Багдад, что Анкара учитывает потребности Ирака в водоснабжении. Прогнозируется, что будут предприняты конкретные шаги в этом направлении.

После Багдада глава государства посетит Эрбиль. В рамках визита также запланирован бизнес-форум, на котором будут рассмотрены пути наращивания турецко-иракского торгового оборота до 20 млрд долларов по завершении проекта «Путь развития» к 2030 году.