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Визит президента Эрдогана в Ирак
Президент Турции совершает первый за 12 лет официальный визит в Ирак для встреч с руководством страны по вопросам безопасности, торговли, водных ресурсов и сотрудничества в борьбе с терроризмом
Визит президента Эрдогана в Ирак
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
21 апреля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит однодневный визит в Ирак. Это станет первым визитом турецкого лидера за последние 12 лет. В Багдаде он встретится с президентом Абдул Латифом Рашидом и премьер-министром Мухаммедом Шиа ас-Судани.

Главными темами переговоров станут борьба с терроризмом, вопросы использования водных ресурсов региона и поставок иракского природного газа и нефти в Турцию. Ожидается, что стороны обсудят создание совместного оперативного центра по противодействию террористическим группировкам.

Турецкий лидер намерен заверить Багдад, что Анкара учитывает потребности Ирака в водоснабжении. Прогнозируется, что будут предприняты конкретные шаги в этом направлении.

После Багдада глава государства посетит Эрбиль. В рамках визита также запланирован бизнес-форум, на котором будут рассмотрены пути наращивания турецко-иракского торгового оборота до 20 млрд долларов по завершении проекта «Путь развития» к 2030 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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