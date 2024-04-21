Американский бизнесмен Илон Маск, занимающий третье место в списке богатейших людей мира по версии Forbes, высказался против текущей стратегии США в отношении конфликта в Украине.

Ответ бизнесмена последовал на комментарий предпринимателя Дэвида Сакса в соцсети X, который обсуждал новый законопроект о финансировании Украины. Сакс заявил, что законопроект «позволит купить ровно половину [вооружений] для летнего контрнаступления».

«Меня больше всего беспокоит то, что нет никакой стратегии выхода, есть только вечная война», — прокомментировал Маск.

Палата представителей США накануне проголосовала за выделение около $61 млрд на поддержку Украины, в том числе $23,2 млрд на восполнение военных запасов США. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил, что первое голосование по законопроекту состоится 23 апреля.

Стоит отметить, что критики неоднократно обвиняли Илона Маска в антиукраинской позиции. В биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном, описывается случай, когда его спутниковая сеть Starlink отключила связь у берегов аннексированного Россией Крымского полуострова, когда украинские беспилотники приближались к российским военным кораблям. По словам автора, решение привело к «потере связи». Маск признал, что не хотел быть причастным к возможной эскалации конфликта.

В феврале 2024 года Маск высказал свое мнение о российско-украинском конфликте. Он заявил, что нет способа, чтобы российский президент Владимир Путин проиграл войну в Украине. Это было сказано в ответ на слова одного из участников дискуссии, который утверждал, что люди, ожидающие победы Украины, живут в мире фантазий.

Также миллиардер известен как противник выделения военной помощи Киеву. Маск многократно критиковал законопроект Сената США, который якобы приоритетно предоставляет помощь Украине вместо защиты границы от нелегальной иммиграции. Бизнесмен назвал иницативу «безумием» и посчитал, что отправка такого большого объема денег в Украину без ясной стратегии и конечной цели неэффективна.

Маск также предположил, что Владимир Путин находится под давлением, и если бы он отступил, его могли бы убить. Он выразил сожаление о гибели людей с обеих сторон конфликта и усомнился, что смена верхушки в России была бы разумным решением.

В марте миллиардер высказывался о том, что США «по глупости» истощили свои военные запасы и подчеркнул, что «чем дольше нет мира, тем хуже для народа Украины: больше погибнет и больше территорий будет потеряно».