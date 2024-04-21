В Гяндже, втором по величине городе Азербайджана после Баку, прошла торжественная церемония открытия почетного консульства Узбекистана. Это первое почетное консульское учреждение Узбекистана, открытое в Азербайджане.

Как передает Trend, на мероприятии присутствовали глава исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов, консулы Турции и Грузии, представители бизнеса, науки и другие официальные лица.

Выступающие отметили, что открытие консульства создает прекрасные возможности для углубления взаимовыгодных связей между двумя братскими странами и народами.

Почетное консульство будет заниматься защитой прав и интересов граждан Узбекистана, развитием экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, привлечением азербайджанских инвестиций и туристов.

По согласованию лидеров двух стран почетным консулом Узбекистана в Азербайджане назначен Кянан Джалилов.