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Открытие почетного консульства Узбекистана в Гяндже
В древнем азербайджанском городе Гяндже состоялась официальная церемония открытия первого почетного консульства Узбекистана в Азербайджане, которое будет содействовать развитию двусторонних связей
Открытие почетного консульства Узбекистана в Гяндже
Почетное консульство Узбекистана в Гяндже / Фото: Trend / Others
21 апреля 2024 г.

В Гяндже, втором по величине городе Азербайджана после Баку, прошла торжественная церемония открытия почетного консульства Узбекистана. Это первое почетное консульское учреждение Узбекистана, открытое в Азербайджане.

Как передает Trend, на мероприятии присутствовали глава исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов, консулы Турции и Грузии, представители бизнеса, науки и другие официальные лица.

Выступающие отметили, что открытие консульства создает прекрасные возможности для углубления взаимовыгодных связей между двумя братскими странами и народами.

Почетное консульство будет заниматься защитой прав и интересов граждан Узбекистана, развитием экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, привлечением азербайджанских инвестиций и туристов.

По согласованию лидеров двух стран почетным консулом Узбекистана в Азербайджане назначен Кянан Джалилов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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