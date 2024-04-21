Израильские военно-воздушные силы нанесли ночной авиаудар по южному городу Рафах в секторе Газа, в результате которого погибли 18 палестинцев, среди них 14 детей, сообщили источники в сфере здравоохранения.

Это произошло на фоне одобрения Палатой представителей США пакета военной помощи Израилю на сумму около 26 млрд долларов.

Согласно сообщениям, первый удар убил мужчину, его жену и их 3-летнего ребенка. Вторым ударом была полностью убита одна семья - погибли 8 детей и 2 женщины. Накануне удар по Рафаху привел к гибели еще 9 человек, включая 6 детей.

Усиление напряженности в Рафахе происходит на седьмом месяце затянувшегося вторжения Израиля в сектор Газа.

По официальным данным, в результате израильского вторжения в палестинский эксклав уже погибли более 34 тыс. палестинцев, еще 76 901 получили ранения. Полностью разрушены крупнейшие города полосы.

Еще по меньшей мере 469 палестинцев были убиты израильскими солдатами и радикальными поселенцами на оккупированном Западном берегу с начала войны в секторе Газа, согласно данным палестинского Минздрава. Большинство из них были убиты во время рейдов израильской армии по задержанию палестинцев или в ходе жестоких подавлений протестов.

Несмотря на международные призывы к сдержанности, Израиль пообещал расширить наземную операцию на приграничный с Египтом Рафах. Около 80% населения Газы стали вынужденными переселенцами в попытке спастись от боевых действий.