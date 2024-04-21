Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с заявлениями на совместной пресс-конференции с коллегой из Мавритании Мохаммедом Салемом Веледом Марзуком. Он рассказал о крупных договоренностях, которые будут достигнуты в ходе визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак.

«Предварительно согласованы для подписания в ходе визита президента Турции в Ирак более 20 соглашений. С позволения Аллаха завтра в ходе визита эти соглашения будут подписаны в присутствии политических лидеров», — сказал Фидан.

Министр заявил, что работа ведется в течение долгого времени. По его словам, есть множество продолжающихся усилий в различных областях, особенно в сфере безопасности, энергетики, сельского хозяйства, водных ресурсов, здравоохранения, образования и других.

Глава турецкой дипломатии напомнил, что визит турецкого лидера будет состоять из двух этапов - в Багдаде и Эрбиле. «В Багдаде наш президент встретится с премьер-министром для рабочей встречи, после чего будут подписаны соглашения. Он также встретится с президентом Ирака», — отметил глава МИД.

«Учитывая зрелость, достигнутую на сегодня, визит и подписание рамочного соглашения задаст стратегическое видение сотрудничества во многих сферах одновременно. Это станет важной дорожной картой для будущего отношений между двумя странами», — подчеркнул Фидан.

«Я хочу, чтобы наши отношения были закреплены на институциональном уровне. Наша цель - сделать успех системным и обеспечить устойчивое развитие, которое принесет долгосрочные преимущества обеим сторонам», — заключил министр.