Палестинские врачи вынули младенца из погибшей беременной женщины

Палестинские врачи спасли жизнь ребенку, которого вынули из чрева матери, погибшей в результате ракетной атаки по Рафаху. Сообщается, что в результате израильского удара погибли по меньшей мере 8 человек, среди них беременная женщина и несколько детей, которые находились в атакованном многоквартирном доме. #Палестина #Газа #Рафах #младенец #новорожденный #атака #удар #Израиль