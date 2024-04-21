ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Палестинские врачи вынули младенца из погибшей беременной женщины
Палестинские врачи спасли жизнь ребенку, которого вынули из чрева матери, погибшей в результате ракетной атаки по Рафаху. Сообщается, что в результате израильского удара погибли по меньшей мере 8 человек, среди них беременная женщина и несколько детей, которые находились в атакованном многоквартирном доме. #Палестина #Газа #Рафах #младенец #новорожденный #атака #удар #Израиль
Палестинские врачи вынули младенца из погибшей беременной женщины / Others
21 апреля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us