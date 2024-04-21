21 апреля в порту аннексированного Севастополя произошел инцидент с российским судном обеспечения Черноморского флота РФ «Коммуна». Судно получило повреждения и возгорание в результате операции, проведенной Военно-морскими силами Украины. Об этом «Украинской правде» рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Он подтвердил причастность ВМС ВСУ к инциденту с российским судном в Севастополе. «Данное событие произошло при непосредственном участии ВМС ВСУ. Характер повреждений судна уточняется, но по предварительной информации, корабль больше не готов к выполнению задач», — заявил он.

Плетенчук пояснил, что хоть «Коммуна» и не является боевым кораблем, это действующее судно обеспечения Черноморского флота РФ, которое, в частности, использовалось для обследования места крушения крейсера «Москва».

Российские СМИ и Telegram-каналы ранее сообщали о взрывах в Севастополе утром 21 апреля. Назначенный РФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку «отбитой», но признал «небольшое возгорание» в результате атаки противокорабельной ракеты. При этом российские официальные лица пока не комментируют информацию украинской стороны о повреждениях «Коммуны».

Согласно открытым данным, «Коммуна» - это старейшее судно ВМФ России, спасатель подводных лодок. Это самое старое судно, которое все еще состоит на вооружении России и выполняет боевые задачи. Более того, «Коммуна» является старейшим действующим боевым кораблем в мире.