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Атакована база США в Сирии
Из иракского города Зуммар было выпущено по меньшей мере пять ракет по военной базе США на северо-востоке Сирии в воскресенье
Атакована база США в Сирии
Атакована база США в Сирии / Photo: Reuters
22 апреля 2024 г.

По меньшей мере пять ракет были выпущены из иракского города Зуммар по военной базе США на северо-востоке Сирии в воскресенье 21 апреля, сообщили Shafaq News источники в иракских службах безопасности.

Источник издания уточнил, что некоторые из выпущенных ракет упали на территории Ирака. По информации портала, американский самолет уничтожил установку, с которой был осуществлен запуск ракет. Данная установка находилась неподалеку от иракского города Мосул.

Американская база также подверглась атаке дрона. Ее атаковал БПЛА одной из поддерживаемых Ираном группировок, сообщает пресс-служба Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Согласно сообщению Shafaq News, самолеты ВВС США активно патрулируют вдоль иракско-сирийской границы.

По данным пресс-службы, системы ПВО успели перехватить беспилотник до его достижения базы. Отмечается, что это уже вторая атака такого рода за последние 24 часа. Первая атака произошла на базе США в Дейр-эз-Зоре.

Последний удар по американской базе на Ближнем Востоке был совершен группировкой ДАЕШ. Ранее, в феврале 2024 года, нападению подвергся военный комплекс США в Иордании. В январе 2023 года база также стала объектом атаки беспилотников, что привело к гибели трех военных и ранению около 30 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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