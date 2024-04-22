В Карачаево-Черкесии произошла стрельба по сотрудникам полиции, в результате которой два сотрудника погибли и один был ранен, сообщает следственное управление СК региона.

Инцидент случился в городе Карачаевск в ночь на 22 апреля. Согласно данным следствия, нападение совершил неизвестный мужчина, который начал стрельбу по наряду полиции муниципального отдела МВД России «Карачаевский».

«Фигурант, используя огнестрельное оружие, произвел несколько выстрелов в сотрудников полиции, после чего похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов, а также хищении оружия и боеприпасов. Согласно информации от телеграм-канала Baza, нападавших было двое. Сейчас идет их активный поиск, в связи с чем в регионе действует оперативный план «Сирена». Канал опубликовал фотографии и имена подозреваемых: Марат Бытдаев и Руслан Семенов.

Телеграм-канал Mash Gor уточняет, что Руслан Семенов ранее проходил как обвиняемый в судебном разбирательстве за участие в банде боевиков.

Как сообщает канал «112», во время нападения полицейские не использовали бронежилеты, оставив их в служебном автомобиле. Отмечается, что нападавшие скрылись с места преступления на синей «Ладе»12-й модели.