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*** 14:00 В рамках своего официального визита в Ирак президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Ирака Абдул Латифом Рашидом в президентском дворце в Багдаде.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Ирака Абдул Латифом Рашидом в ходе официального визита в Багдад.

Как сообщили в администрации турецкого лидера, в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между странами, ситуация в секторе Газа и нападения Израиля, региональные и глобальные вопросы, а также борьба с терроризмом.

Президент Эрдоган выразил ожидания от иракской стороны в борьбе с террористической группировкой PKK, подчеркнув необходимость полного избавления Ирака от всех видов терроризма.

Турецкий президент также затронул важность налаживания связей между Багдадом и Курдской региональной администрацией, а также обеспечения прав туркменского населения для стабильности в Ираке.

Кроме того, Эрдоган заявил, что усилия по прекращению израильских зверств в секторе Газа продолжаются, и мусульманским странам необходимо действовать сплоченно в этом вопросе.

*** 12:51Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Ирак с первым официальным визитом за последние 13 лет.

В ходе этого исторического визита будут обсуждаться, прежде всего, вопросы безопасности, торговых отношений и водных ресурсов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший в Ирак с официальным визитом, был торжественно встречен премьер-министром Мухаммедом Шиа ас-Судани в Международном аэропорту Багдада.

*** 10:30

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с однодневным официальным визитом в Ирак, где проведет встречи с президентом и премьер-министром страны для обсуждения двусторонних отношений и подписания важных соглашений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Ирак с официальным визитом. Самолет с турецким лидером на борту покинул стамбульский аэропорт Ататюрка утром в сопровождении членов правительства, включая министров иностранных дел, обороны, торговли и других высокопоставленных чиновников.

В рамках однодневного визита Эрдоган встретится с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом и премьер-министром Мухаммедом Шиа ас-Судани.

По итогам переговоров запланирована совместная пресс-конференция лидеров и церемония подписания двусторонних соглашений.

Кроме того, турецкий президент посетит город Эрбиль в составе официальной делегации.

Визит направлен на укрепление сотрудничества между Турцией и Ираком в различных сферах, включая политику, экономику и безопасность.