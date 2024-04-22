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«Мы не хотим Третьей мировой войны»
Госдепартамент США заявил, что США не могут взять Украину под защиту своей ПВО, потому что «не хотят Третьей мировой войны»
«Мы не хотим Третьей мировой войны»
Представитель Госдепа Мэтью Миллер / Photo: AA
22 апреля 2024 г.

Госдепартамент заявил, что США не могу предоставить Украине защиту своей системой ПВО. Согласно заявлению ведомства, «США не участвуют в вооруженном конфликте с Россией и стремятся избежать его возникновения».

«Мы не находимся в состоянии вооруженного конфликта с Россией, что потребовалось бы для того, чтобы американские самолеты находились в небе над Украиной, отражая российские атаки. И мы не собираемся вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией», — сказал журналистам представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Миллер подчеркнул, что президент США Джо Байден ясно изложил свою позицию по вопросу эскалации войны в Украине.

«Думаю, в интересах американского народа, чтобы мы не вступали в прямой вооруженный конфликт между США и Россией, потому что мы не хотим Третьей мировой войны», — отметил представитель ведомства.

Тем не менее Миллер уточнил, что США продолжают оставаться на стороне Украины.

«Мы доказали это за последние два года. Президент доказал это, предоставив американскую поддержку», — подчеркнул американский представитель.

Миллер также отметил разницу в подходах помощи между Израилем и Украиной.

«Наше партнерство с Израилем в сфере безопасности насчитывает десятилетия. Мы оказываем им прямую военную помощь не просто в течение двух лет конфликта, а десятилетиями, и поддерживаем длительные, широкие связи между нашими и израильскими военными, которые длятся десятилетиями», – сказал Миллер.

Представитель Госдепа подчеркнул, что Израиль остается важным союзником США, при этом не являясь членом НАТО.

«Украина находится в другом положении, поскольку у нас не было с ней такого соглашения за несколько месяцев до этого конфликта», — добавил Миллер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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