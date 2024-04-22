Госдепартамент заявил, что США не могу предоставить Украине защиту своей системой ПВО. Согласно заявлению ведомства, «США не участвуют в вооруженном конфликте с Россией и стремятся избежать его возникновения».

«Мы не находимся в состоянии вооруженного конфликта с Россией, что потребовалось бы для того, чтобы американские самолеты находились в небе над Украиной, отражая российские атаки. И мы не собираемся вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией», — сказал журналистам представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Миллер подчеркнул, что президент США Джо Байден ясно изложил свою позицию по вопросу эскалации войны в Украине.

«Думаю, в интересах американского народа, чтобы мы не вступали в прямой вооруженный конфликт между США и Россией, потому что мы не хотим Третьей мировой войны», — отметил представитель ведомства.

Тем не менее Миллер уточнил, что США продолжают оставаться на стороне Украины.

«Мы доказали это за последние два года. Президент доказал это, предоставив американскую поддержку», — подчеркнул американский представитель.

Миллер также отметил разницу в подходах помощи между Израилем и Украиной.

«Наше партнерство с Израилем в сфере безопасности насчитывает десятилетия. Мы оказываем им прямую военную помощь не просто в течение двух лет конфликта, а десятилетиями, и поддерживаем длительные, широкие связи между нашими и израильскими военными, которые длятся десятилетиями», – сказал Миллер.

Представитель Госдепа подчеркнул, что Израиль остается важным союзником США, при этом не являясь членом НАТО.

«Украина находится в другом положении, поскольку у нас не было с ней такого соглашения за несколько месяцев до этого конфликта», — добавил Миллер.