Глава Управления военной разведки Израиля Аарон Халива подал в отставку из-за провала израильской армии 7 октября, сообщает агентство AP. Халива стал самым высокопоставленным военачальником израильской армии, ушедшим в отставку после начала войны в Газе.

Как отмечает издание, уход Халивы предвещает дальнейшие перестановки в высшем руководстве службы безопасности Израиля на фоне затяжного вторжения в Газу. Армия Израиля сообщила, что Халива попросил прекратить свою службу добровольно.

Вскоре после начала войны в эксклаве Халива публично заявил, что он берет на себя ответственность за то, что не предотвратил события 7 октября. Военачальник возглавлял военный департамент, ответственный за предоставление правительству и военным разведывательных предупреждений и ежедневных оповещений.

Армия также сообщила, что начальник Генштаба Израиля Герци Халеви принял отставку Халивы и поблагодарил его за службу. Ожидалось, что Халива и другие руководители служб безопасности уйдут в отставку в ответ на провалы военной разведки, которые привели к событиям 7 октября, отмечает AP.

Однако сроки отставки неясны, поскольку Израиль все еще ведет войну с ХАМАС в секторе Газа и одновременно воюет с ливанской военизированной группировкой «Хезболла» на севере. Риск эскалации с Ираном также высок после напряженности последних трех недель.

Халива и другие израильские военные признали свою вину за то, что не смогли предотвратить события 7 октября, другие политики, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху не признали какую-либо ответственность.

Вскоре после атаки 7 октября появилась информация о том, что Халива сказал: «Уже в то утро я понял, что все кончено. После окончания войны мне придется уйти».

Об отставке было объявлено перед наземным вторжением Израиля в Рафах, который, по мнению Тель-Авива, остается последним оплотом ХАМАС в секторе Газа. США и другие союзники Израиля призвали Израиль не вторгаться в Рафах, поскольку это неизбежно приведет к большому количеству жертв.