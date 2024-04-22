Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что глобальные военные расходы достигли уровня в $2,4 трлн — это максимальный показатель за 60-летнюю историю наблюдений.

По данным института, рост военных расходов в период с 2022 по 2023 год стал самым значительным с 2009 года и достиг 6,8%. Впервые аналитики SIPRI зафиксировали рост военных расходов во всех пяти регионах мира: Африке, Европе, Ближнем Востоке, Азии и Океании и Америке.

Нан Тьен, старший научный сотрудник института, предупредил о повышенном риске непреднамеренного конфликта из-за гонки правительств за вооружением.

«Беспрецедентный рост военных расходов стал прямым ответом на ухудшение ситуации с миром и безопасностью во всем мире. Государства отдают приоритет военной мощи, но они рискуют попасть в спираль действий и реакций во все более нестабильной геополитической обстановке и обстановке в области безопасности», — подчеркнул эксперт.

Два крупнейших вкладчика в рост оборонных расходов во всем мире — США (37%) и Китай (12%). На них приходится около половины всех мировых военных расходов. Правительство США потратило на 9,4% больше на «исследования, разработки, испытания и оценку», чем в 2022 году, отмечает институт.

По его оценке, это связано с гонкой вооружений, которую негласно ведут США, Китай и Россия. Согласно отчету SIPRI, с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, США сместили акцент в военной доктрине и начали больше времени уделять «разработке новых систем вооружения, которые можно было бы использовать в потенциальном конфликте с противниками, обладающими передовыми военными возможностями».

Хотя Китай уступает США по военным расходам, он, как второй по величине вкладчик в мире, выделил на эти цели около $296 млрд в 2023 году. Это на 6% больше, чем в 2022 году. За последние 29 лет Пекин постоянно увеличивал расходы на оборону, хотя самые большие периоды роста были в 1990-х годах и между 2003 и 2014 годами. За США и Китаем следуют Россия, Индия, Саудовская Аравия и Великобритания.

Военные расходы России в 2023 году после года полномасштабной войны с Украиной были на 24% выше, чем в 2022 году. Также они оказались на 57% больше, чем в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым.

Расходы на оборону составили 5,9% российского ВВП или 16% общих расходов правительства. Таким образом, констатирует институт, 2023 год ознаменовал самые высокие уровни расходов на оружие, зарегистрированные после распада Советского Союза.

На фоне растущей напряженности с Китаем и Пакистаном расходы Индии выросли на 4,2% по сравнению с 2022 годом и на 44% по сравнению с 2014 годом, что отражает рост расходов на персонал и оперативные расходы.

Расходы на Ближнем Востоке выросли на 9% и составили примерно $200 млрд, что делает этот регион регионом с самыми высокими военными расходами в процентах от ВВП в мире — 4,2%.

Больше всего на Ближнем Востоке на вооружения тратит Саудовская Аравия — рост составил 4,3% или $75,8 млрд. Это 7,1% ВВП королевства. Такой рост был вызвано возросшим спросом на саудовскую нефть и ростом цен на сырье после вторжения России в Украину. Военные расходы Израиля выросли на 24%, в основном из-за вторжения в сектор Газа. Всего Израиль тратит на вооружения $27,5 млрд.

Расходы Турции выросли на 37% и составили $15,8 млрд, что позволило Анкаре подняться в общем рейтинге и занять 22-е место в мире. Военные расходы Турции в 2023 году составили 1,5% от ВВП, а доля Турции в глобальных военных расходах составила 0,6%. Иран стал четвертым крупнейшим военным инвестором на Ближнем Востоке, потратив на военные нужды $10,3 млрд.

Доля НАТО в мировых военных расходах составляет 55%. В 2023 году военные расходы стран-членов альянса выросли на 5,2% по сравнению с 2022 годом и составили $1,341 трлн. Из 31 страны-члена НАТО 11 достигли цели тратить 2% ВВП на военные расходы. Выросла и доля Украины, которая в 2023 году стала восьмым крупнейшим военным инвестором. Страна потратила на военные нужды $64,8 млрд — это на 51% больше, чем годом ранее. Однако это лишь 59% от военных расходов России за тот же год.