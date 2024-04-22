Руководитель Генштаба Герци Халеви одобрил планы продолжения израильского вторжения в секторе Газа. По данным израильских СМИ, эти планы включают военную операцию в Рафахе на границе с Египтом. В городе укрываются более 1,4 млн палестинских беженцев. По сообщениям местных изданий, на этой неделе Израиль планирует начать эвакуацию гражданского населения из Рафаха.

Ранее портал Axios сообщил, что Израиль так и не представил США планы эвакуации мирных жителей, вместо этого сосредоточившись на поквартальной стратегии расчистки Рафаха. Представитель армии Даниэль Хагари заявил, что Халеви «санкционировал дальнейшие шаги» 21 апреля.

Союзники Израиля, включая США, настоятельно предостерегают Тель-Авив от наступления в Рафахе, поскольку оно неизбежно приведет к сотням жертв из-за высокой плотности населения. Аналогично против операции высказались Великобритания, Германия и другие союзники Тель-Авива.

Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху называет операцию в Рафахе «необходимой для уничтожения оставшихся батальонов ХАМАС». В противном случае, по его словам, следует «ожидать возрождения ХАМАС».

Израиль также предполагает, что в Рафахе могут находиться израильские заложники, которых удерживает ХАМАС. По данным израильских спецслужб, в плену находятся около 130 человек. Глава пресс-службы израильской армии Даниэль Хагари обратился непосредственно к заложникам: «Мы будем продолжать сражаться, пока вы не вернетесь домой».

Вместе с тем Минздрав Газы сообщил, что Израиль проводил массовые расстрелы в комплексе больницы Насера в Хан-Юнусе. Агентство гражданской обороны Газы сообщило, что с 20 апреля его команды обнаружили 50 тел, захороненных в «массовой могиле» во дворе медицинского комплекса.

«Мы ждем эксгумации всех могил, чтобы сказать окончательное число мучеников», — сообщил Махмуд Бассал, представитель агентства гражданской обороны. «На некоторых телах не было одежды, что, безусловно, указывает на то, что [жертвы] подвергались пыткам и жестокому обращению», — отметил Бассал.