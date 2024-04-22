В Газе врачи борются за жизнь новорожденной во время израильской атаки

Девочка родилась уже после того, как ее мать погибла в результате израильского удара. Палестинка Сабрин аль-Сакани находилась на 30 неделе беременности. Врачам пришлось прибегнуть к экстренному кесареву сечению. Несмотря на небольшой вес 1,4 кг, по словам медиков, состояние ребенка стабильное и постепенно улучшается. #trtнарусском #палестина #спасение #малыш #ребенок #новорожденный #чудо #дети #палестинцы #палестинскиедети #газа #рафах #израиль #мама #врачи #израиль #кесарево #атака #геноцид #trtrussian