Спецслужбы Кыргызстана задержали бизнесмена Имамидина Ташова, разыскиваемого за призывы к насильственному захвату власти. Об этом сообщает Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

Ташов был арестован 22 апреля в селе Каинды Панфиловского района Чуйской области КР. Бизнесмена задержали во время незаконного пересечения границы между Кыргызстаном и Казахстаном.

По информации ГКНБ, Ташов планировал создать временный штаб для координации протестных мероприятий, целью которых был захват власти.

В ГКНБ уточнили, что Имамидин Ташов был объявлен в международный розыск за попытку насильственного захвата власти и злоупотребление полномочиями. Согласно данным ГКНБ, будучи в розыске Ташов проводил активную вербовочную работу через соцсети путем введения в заблуждение населения для захвата власти.

9 января в социальных сетях появилось видеообращение предпринимателя, который провел несколько месяцев в СИЗО ГКНБ. Ташов был освобожден после того, как выплатил 52 млн сомов в качестве возмещения ущерба по уголовному делу. В своем обращении он высказал острую критику в адрес властей.

11 января ГКНБ сообщил, что Ташов и находящийся в США Куренов готовились совершить насильственный захват власти в Кыргызстане.

На фотографии, распространенной ГКНБ во время обыска в одном из домов, обнаружена книга главаря террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена.

«‎‎В их планах была организация массовых беспорядков, подстрелив нескольких участников или применив взрывные устройства, что могло бы повлечь гибель людей. Ответственность за трагический исход они бы возложили на власть и, тем самым усилив народный протест, вышли бы на более массовый митинг», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.