Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о «новой эре» в отношениях между Британией и Центральной Азией во время визита в страны региона, чтобы укрепить влияние Лондона и снизить их зависимость от России. Также среди целей визита — скорректировать санкции против Москвы так, чтобы они не сказывались негативно на государствах региона.

Это первый визит главы британского МИДа в Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан. Во время недельного турне министр намерен посетить Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан и Монголию.

По его словам, он намерен предупредить регион, что он «находится в эпицентре одной из самых больших проблем, с которыми мы [мировое сообщество] сталкиваемся». Кэмерон также заявил, что во время визита объявит о ряде мер, направленных на поддержку «с трудом завоеванного суверенитета» Центральной Азии.

Глава МИД Британии начал свое турне с визита в Таджикистан. На встрече с президентом республики Эмомали Рахмоном во Дворце нации в Душанбе 22 апреля лорд Кэмерон отметил: «мы можем сделать больше» для сотрудничества в таких ключевых областях, как бизнес, изменение климата и борьба с терроризмом.

«Я рад быть первым министром иностранных дел [Великобритании], посетившим вашу страну. Мне только жаль, что это заняло так много времени», — сказал дипломат на встрече с президентом Рахмоном. — «Мы хотим обозначить новую эру в отношениях между Великобританией и всеми республиками Центральной Азии, начиная с Таджикистана»‎.

«‎‎В целом мы здесь, чтобы сказать: давайте сделаем партнерство больше, давайте делать больше вещей вместе», — подчеркнул Кэмерон.

По сообщению пресс-службы президента Таджикистана, во время встречи Рахмон назвал Британию «важным партнером в Западной Европе». «Дэвид Кэмерон в свою очередь выразил удовлетворение заметным расширением многогранных отношений Таджикистана и Великобритании и их хорошими перспективами», — кратко резюмировала пресс-служба Рахмона.

Кроме того, стороны затронули такие темы, как сотрудничество Лондона и Душанбе для решения проблем с водой и климатом, учитывая засушливый климат региона.

Также стороны коснулись вопросов миграции, обсудили возможность запуска прямого авиасообщения между Великобританией и Таджикистаном, а также увеличение британских инвестиций в республику.

Кроме того, учитывая близость Таджикистана к Афганистану, Кэмерон поднял вопрос обеспечения безопасности в регионе. На переговорах с лидерами региона лорд Кэмерон намерен «продвигать дискуссии об уклонении от санкций, правах человека и реформах», сообщили в Министерстве иностранных дел Британии.

Также министр намерен удвоить финансирование стипендий Chevening, которые позволяют студентам из различных стран обучаться в британских университетах. Также глава МИД намерен выделить 50 млн фунтов инвестиций на поддержку развития региона. Ожидается, что министр посетит ряд ключевых объектов региона, включая гидроэнергетический проект на Нурекской ГЭС в Таджикистане, который сильно зависит от России в плане топлива, и участок орошения канала в Кыргызстане.