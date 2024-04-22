США могут начать передачу Украине армейских тактических ракетных комплексов повышенной дальности (ATACMS) уже к концу этой недели. Об этом заявил сенатор Марк Уорнер.

По его словам, это произойдет, если Сенат и Белый дом одобрит пакет военной помощи, принятый 20 апреля Палатой представителей.

Спустя почти полгода политических дебатов Палата одобрила пакет помощи Украине на сумму $61 млрд. Из него непосредственно на вооружение Киеву пойдет $28 млрд, остальные средства предназначены для перевооружения армии США и восполнения американских запасов.

Ожидается, что верхняя палата Конгресса — Сенат — примет законопроект в ближайшие дни, поскольку ранее демократы выдвигали аналогичную инициативу по оказанию помощи Украине. После голосования в Сенате законопроект должен подписать президент США Джо Байден.

«Я надеюсь, что как только президент подпишет <...> и Конгресс сделает свою работу, эти материалы будут отправлены к концу недели», — сказал Уорнер. Сенатор отметил «высокий моральный дух украинцев», но признал, что он «был подорван за последние пару месяцев, когда им приходилось буквально дозировать количество пуль, от восьми до 10 пуль в день».

«Нельзя недооценивать решимость украинцев, но если у них нет материалов, они не могут одержать победу в бою с россиянами», — уточнил законодатель.

США впервые передали дальнобойные ракеты ATACMS Вооруженным силам Украины (ВСУ) в октябре 2023 года после нескольких месяцев обсуждений. При этом Пентагон утвердил передачу ВСУ только старых моделей с дальностью поражения в 165 км. Более новые варианты американских ракет имеют максимальную дальность около 300 км, США пока не предоставляли их Украине, опасаясь, что Киев может использовать их для ударов по территории РФ.

Пока самое дальнобойное оружие в арсенале Украины — британские Storm Shadow с дальностью полета до 250-300 км. В конце февраля канал СМИ сообщали, что администрация Байдена готова отправить Киеву новейшие версии ATACMS, если обе палаты Конгресса одобрят новый пакет финансирования. По словам сенатора Уорнера, ATACMS станут частью нового пакета помощи и уже готовы к отправке.

«ATACMS — я считаю, что администрация была готова в течение последних нескольких месяцев подготовить или предоставить ATACMS. Это прописано в этом законодательстве», — пояснил сенатор, имея в виду принятый Палатой представителей законопроект по бюджету.

Долгожданное выделение дополнительной военной помощи США происходит на фоне ухудшения условий на поле боя в Украине и острой нехватки систем противовоздушной обороны и артиллерии. «Это должно было произойти еще шесть месяцев назад», — заключил Уорнер.