В Санта-Крус-де-Тенерифе, столице Канарских островов, массовые протесты — местные жители выступают против массового турпотока на архипелаг. Демонстранты призвали власти Испании временно ограничить количество туристов, прибывающих на острова. Их главное требование — остановить бум краткосрочной аренды жилья и строительства отелей, который приводит к росту стоимости жилья для местных жителей.

Несмотря на то что туристическая индустрия стала золотой жилой Канар — она приносит 35% ВПП островов — жители отмечают, что необходимо регулировать турпоток, поскольку туристов на архипелаге стало больше, чем местных. На островах постоянно проживает 2,2 млн человек. В 2023 году Канары посетили почти 14 млн иностранных туристов, это на 13% больше, чем в предыдущем году. Больше всего — 5 млн — приходится на туристов из Великобритании.

«Это послание не против туристов, а против модели туризма, которая не приносит пользы этой земле и должна быть изменена», — сказал один из протестующих во время марша в Санта-Крус-де-Тенерифе.

Меньшие марши прошли в других частях Канар и в других испанских городах. Все они были организованы примерно двумя десятками экологических организаций перед пиковым летним сезоном отпусков. Организации требуют от местных властей временно ограничить количество посетителей, чтобы уменьшить нагрузку на окружающую среду, инфраструктуру и жилой фонд островов, а также ограничить покупку недвижимости иностранцами.

«Власти должны немедленно остановить эту коррумпированную и разрушительную модель, которая истощает ресурсы и делает экономику более нестабильной. У Канарских островов есть пределы, и у людей тоже есть терпение», — подчеркнул Антонио Буллон, один из лидеров протеста.

Власти островов обеспокоены влиянием туризма на местных жителей. Проект закона, который, как ожидается, будет принят в этом году, ужесточает правила краткосрочной аренды. Президент Канарских островов Фернандо Клавихо заявил 19 апреля, что он «гордится» тем, что регион стал ведущим туристическим направлением Испании. Однако, признал политик, необходимо ввести более строгий контроль, поскольку сектор туризма продолжает расти.