ПОЛИТИКА
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Мальдивы выразили стремление в сторону Китая
Прокитайская партия одержала решительную победу на парламентских выборах на Мальдивах
Мальдивы выразили стремление в сторону Китая
Reuters / Reuters
22 апреля 2024 г.

Жители Мальдив поддержали курс президента Мохаммеда Муиззу в сторону Китая и отход от традиционного союзника Индии. Прокитайская партия получила контроль над парламентом с большим перевесом голосов.

По данным избирательной комиссии архипелага, партия Народного национального конгресса (PNC) Муиззу получила 66 из 93 мест в Народном меджлисе (парламенте) страны. Хотя ранее у его партии было всего 8 мест. Отсутствие поддержки среди законодателей сдерживало инициативы Муиззу. Парламент, в частности, блокировал назначение министров и не пропускал предложения президента о расходах. Мальдивская демократическая партия, у которой было большинство в предыдущем созыве парламента, получила лишь 12 мест. Это историческое поражение для партии, которая считалась традиционно более проиндийской.

Голосование рассматривалось как решающее испытание для плана Муиззу по продвижению более тесного экономического сотрудничества с Пекином. Оно включает развитие портов архипелага для приема китайских судов, масштабные кредиты КНР, а также строительство тысяч квартир на спорно освоенных землях.

Мальдивы известны как популярное место отдыха класса люкс благодаря своим чистым белым пляжам и уединенным курортам. Однако в последние годы они также стали геополитической горячей точкой в Индийском океане на фоне противостояния Китая и Индии.

Обе страны хотят доминировать над глобальными морскими путями между Востоком и Западом, которые проходят через Мальдивы.

Муиззу победил на президентских выборах в сентябре прошлого года в качестве представителя прокитайского экс-президента Абдуллы Ямина. В этом месяце, когда кампания по выборам в парламент была в полном разгаре, Муиззу заключил крупные инфраструктурные контракты с китайскими государственными компаниями. Его администрация также потребовала от Индии эвакуировать индийский военный гарнизон из 89 военнослужащих. Они дислоцированы на военной базе для управления разведывательными самолетами, которые Нью-Дели подарил Мальдивам для патрулирования обширных морских границ.

Мальдивы состоят примерно из 1192 крошечных коралловых островов, разбросанных на 800 км по экватору. Эта страна — одна из наиболее уязвимых к повышению уровня моря, вызванному глобальным потеплением. Муиззу в своей кампании на выборах прошлого года пообещал, что будет сдерживать волны с помощью амбициозного освоения земель и строительства искусственных островов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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