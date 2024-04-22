Главный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп с января 2023 года потратил более $76 млн на судебные издержки. Это 26% от общей суммы, собранной для президентской кампании ($326 млн). Такое стремительное расходование средств свидетельствует о том, что судебные процессы Трампа истощают его предвыборный бюджет.

Политические группы, поддерживающие демократа Джо Байдена, собрали значительно больше — $413 млн, что почти на $90 млн больше, чем фонд кампании Трампа.

Трамп, первый бывший президент, столкнувшийся с уголовными обвинениями, смог сплотить вокруг себя республиканцев на праймериз партии в ключевых штатах. Однако его судебные процессы представляют угрозу для его кампании на всеобщих выборах, учитывая, что основные заседания по уголовным делам еще впереди.

Несмотря на финансовые и юридические проблемы, Трамп незначительно опережает Байдена в пяти колеблющихся штатах — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Северной Каролине, согласно опросам RealClearPolitics. Кроме того, республиканский кандидат фактически сравнялся с действующим президентом в Пенсильвании и Висконсине.

Однако около половины американцев считают, что Трампу следует выйти из гонки, если его признают виновным в совершении преступления, согласно опросу Associated Press. Трампу предъявлены четыре уголовных обвинения и одно гражданское дело о мошенничестве, которое угрожает его бизнес-империи. В первом уголовном деле окружной прокурор Манхэттена обвинил Трампа в фальсификации деловой документации для сокрытия выплат звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года.

Второе обвинение против Трампа — специальный советник Министерства юстиции Джек Смит обвинил политика в ненадлежащем обращении с секретными документами, включая информацию о ядерных программах США. В третьем и четвертом случаях утверждается, что Трамп участвовал в сговоре с целью захватить Капитолий и признать недействительными итоги выборов 2020 года.

Бывший президент решительно опровергает все уголовные обвинения против него. Парадоксально, но судебные процессы против Трампа помогли ему на президентских праймериз, поскольку даже его соперники выступили в защиту политика. Сбор средств и поддержка среди республиканцев только росли на фоне после новостей о каждом из четырех уголовных дел.