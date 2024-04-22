Уровень воды в реке Ишим продолжает расти

Уровень воды в реке Ишим поднялся до 10,6 метров, что стало буквально историческим рекордом. В преддверии новых наводнений местные жители вместе с коммунальными службами укрепляют дамбы в Тюменском и Курганском регионах. Ранее около 20 000 человек были эвакуированы из пострадавших от наводнения районов между двумя регионами. #trtнарусском #дамба #россия #тюмень #курган #вода #потоп #наводнение #паводки #рекорд #река #ишим #эвакуация #trtrussian