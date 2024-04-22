ПОЛИТИКА
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Уровень воды в реке Ишим продолжает расти
Уровень воды в реке Ишим поднялся до 10,6 метров, что стало буквально историческим рекордом. В преддверии новых наводнений местные жители вместе с коммунальными службами укрепляют дамбы в Тюменском и Курганском регионах. Ранее около 20 000 человек были эвакуированы из пострадавших от наводнения районов между двумя регионами. #trtнарусском #дамба #россия #тюмень #курган #вода #потоп #наводнение #паводки #рекорд #река #ишим #эвакуация #trtrussian
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22 апреля 2024 г.
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