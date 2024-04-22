Президент США Джо Байден в своем заявлении в воскресенье выразил серьезную обеспокоенность по поводу «усиления антисемитских настроений в стране», особенно акцентировав внимание на событиях в Колумбийском университете.

Заявление было сделано на фоне приближения еврейского праздника Песах и стало реакцией на напряженные студенческие демонстрации против израильской войны в Газе в Колумбийском университете - элитном вузе, входящем в Лигу плюща.

«Молчание – соучастие», — подчеркнул Байден, указав на необходимость активной борьбы против антисемитизма. «Даже в последние дни мы стали свидетелями преследований и призывов к насилию в отношении евреев. Этот явный антисемитизм отвратителен и опасен – и ему абсолютно нет места ни в университетских кампусах, ни где-либо еще в нашей стране», — заявил Байден.

Президент США также выразил свою непоколебимую поддержку Израилю и еврейскому народу, в очередной раз подчеркнув его «право на независимость и безопасность».

«Моя приверженность безопасности еврейского народа, безопасности Израиля и его праву существовать как независимому еврейскому государству непоколебима», — повторил Байден.

Напряжение в Колумбийском университете углубилось после многодневных протестов против войны Израиля в Газе, которые вызвали широкий общественный резонанс.

В понедельник утром президент Колумбийского университета Немат Шафик объявила, что в связи со сложившейся критической ситуацией учебные занятия в этот день будут проходить в онлайн-формате.

Она также сообщила, что руководство вуза соберется для обсуждения путей разрешения кризиса. В обращении к университетскому сообществу Шафик выразила сожаление по поводу происходящих на кампусе событий и осудила антисемитские высказывания, запугивание и преследование студентов.

Она отметила, что в последние дни разногласия между сторонами только обострились. По ее словам, эту напряженность усугубили «посторонние люди», не имеющие отношения к Колумбийскому университету, которые приехали на территорию кампуса для реализации своих собственных целей. Шафик подчеркнула необходимость «перезагрузки» ситуации.

20 апреля нью-йоркская полиция арестовала более сотни участников про-палестинских протестов на территории Колумбийского университета.

Манифестации проходили на фоне слушаний в Конгрессе, где президент вуза отвечала на вопросы законодателей о случаях антисемитизма после 7 октября и начала израильской военной операции в секторе Газа.

Часть студентов разбила на кампусе палаточный лагерь в поддержку жителей Газы. По просьбе руководства полиция очистила территорию, после чего акция переместилась на прилегающую улицу.

Одна из протестующих заявила, что антисемитизм используется американскими властями как предлог для борьбы с антисионистскими выступлениями из-за заинтересованности США в прикрытии действий Израиля.

Напомним, на прошлой неделе в Комитете Палаты представителей США по образованию прошли слушания о ситуации с антисемитизмом в Колумбийском университете с участием президента вуза.

Глава комитета-республиканец назвала Колумбийский университет «рассадником антисемитизма и ненависти», добавив, что американские университеты не должны быть «безопасной гаванью для антисемитизма».