Студенты Колумбийского университета продолжают протестовать в поддержку Палестины

В Нью-Йорке продолжается протест студентов Колумбийского университета в поддержку Палестины. Ранее около сотни протестующих задержала полиция, часть студентов и преподавателей отстранили от занятий. Но, несмотря на угрозы новых задержаний и давление со стороны руководства университета, протестующие разбили новый палаточный лагерь перед кампусом с требованием прекратить геноцид в Газе. Подобные протесты проходят и в других вузах «Лиги плюща». #весналигиплюща #IvyLeagueSpring #палестина #газа #сша #ньюйорк #израиль #колумбийскийУнивесритет #лигаплюща #протестующие #митинг #студенты #университет #протест #trtнарусском