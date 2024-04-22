ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Студенты Колумбийского университета продолжают протестовать в поддержку Палестины
В Нью-Йорке продолжается протест студентов Колумбийского университета в поддержку Палестины. Ранее около сотни протестующих задержала полиция, часть студентов и преподавателей отстранили от занятий. Но, несмотря на угрозы новых задержаний и давление со стороны руководства университета, протестующие разбили новый палаточный лагерь перед кампусом с требованием прекратить геноцид в Газе. Подобные протесты проходят и в других вузах «Лиги плюща». #весналигиплюща #IvyLeagueSpring #палестина #газа #сша #ньюйорк #израиль #колумбийскийУнивесритет #лигаплюща #протестующие #митинг #студенты #университет #протест #trtнарусском
иититьи / Others
22 апреля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us