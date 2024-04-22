Ядерному оружию нет места в ядерной доктрине Ирана. Таково официальное заявление Министерства иностранных дел Ирана, прозвучавшее в понедельник. Неделей раньше высокопоставленный иранский гвардеец предупреждал, что не исключает изменение доктрины по этому вопросу, если угрозы Израиля не прекратятся.

«Иран неоднократно заявлял, что его ядерная программа служит только мирным целям. Ядерному оружию нет места в нашей ядерной доктрине», - заявил представитель министерства Насер Канаани на пресс-конференции в Тегеране.

Ахмад Хагталаб, высокопоставленный офицер иранской Революционной гвардии, курирующий ядерную безопасность, заявил на прошлой неделе, что угрозы Израиля могут заставить Тегеран «пересмотреть свою ядерную доктрину и отклониться от прежних позиций». Это прозвучало на фоне всплеска напряженности между двумя странами.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, за которым остается последнее слово в решениях о ядерной программе Тегерана, запретил разработку ядерного оружия в фетве (религиозном указе) в начале 2000-х годов.