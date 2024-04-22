Евгения Гуцул, глава Гагаузского автономного региона Молдовы заявила о праве на самоопределение области в случае объединения Молдавии с Румынией, либо присоединения к Европейскому союзу. Ее слова передает российское государственное информагентство ТАСС.

В минувшее воскресенье Гуцул прибыла с визитом в Москву для участия в съезде пророссийских политиков Молдовы.

Глава Гагаузской автономии сообщила также, что власти Молдовы преследуют ее за отказ признавать РФ ответственной за продолжающуюся войну в Украине. Гуцул отметила при этом, что сомневается, сможет ли теперь вернуться в Молдову, добавив, что в ее ближайшие планы входит также визит в Турцию.

В съезде также принял участие Илан Шор, бежавший в Израиль олигарх, разыскиваемый в Молдове за банковское мошенничество и незаконный вывод из страны крупных средств.

Его партия была запрещена властями Молдовы как организация, занимающаяся политической дестабилизацией. На съезде он назвал руководство Евросоюза «узурпаторами», выступив против текущего, проевропейского вектора внешней политики Кишинева.