Военная поддержка Украины со стороны США, Великобритании и Франции поставила мир на грань прямого столкновения между ядерными державами, которое грозит катастрофой. Об этом объявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России «стратегическое поражение», готовы и далее сдерживать нашу страну до «последнего украинца». При этом западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями», — сказал он.

Он добавил также, что Соединенные Штаты и НАТО одержимы идеей нанести России «стратегическое поражение». Эти заявления прозвучали два дня спустя после одобрения американскими законодателями пакета мер по финансированию украинской обороны.

Лавров заявил также, что в условиях нынешнего кризиса нет оснований для диалога с США по контролю над вооружениями.

«В условиях тотальной гибридной войны, которая ведется против нас, нет никаких оснований для диалога с Соединенными Штатами по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности в целом», - сказал он.

Лавров также обвинил Запад в создании глобальной системы противоракетной обороны и попытках наложить ограничения на РФ и КНР в вопросе вооружений. Он раскритиковал союзников Украины по поводу базирования ядерного оружия в Европе и подготовке к его размещению в космосе.