ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Лавров пригрозил ядерным ответом
Глава российского МИД Сергей Лавров оценил западную помощь Украине как шаг к ядерному столкновению
Лавров пригрозил ядерным ответом
Сергей Лавров / Photo: Reuters
22 апреля 2024 г.

Военная поддержка Украины со стороны США, Великобритании и Франции поставила мир на грань прямого столкновения между ядерными державами, которое грозит катастрофой. Об этом объявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России «стратегическое поражение», готовы и далее сдерживать нашу страну до «последнего украинца». При этом западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями», — сказал он.

Он добавил также, что Соединенные Штаты и НАТО одержимы идеей нанести России «стратегическое поражение». Эти заявления прозвучали два дня спустя после одобрения американскими законодателями пакета мер по финансированию украинской обороны.

Лавров заявил также, что в условиях нынешнего кризиса нет оснований для диалога с США по контролю над вооружениями.

«В условиях тотальной гибридной войны, которая ведется против нас, нет никаких оснований для диалога с Соединенными Штатами по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности в целом», - сказал он.

Лавров также обвинил Запад в создании глобальной системы противоракетной обороны и попытках наложить ограничения на РФ и КНР в вопросе вооружений. Он раскритиковал союзников Украины по поводу базирования ядерного оружия в Европе и подготовке к его размещению в космосе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us