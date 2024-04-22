Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своем намерении углубить стратегическое партнерство с Ираком в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Мухаммедом Шиа ас-Судани в Багдаде.

«После долгого перерыва я имею честь быть в древнем городе нашей цивилизации Багдаде по приглашению моего дорогого брата. Я благодарю премьер-министра Судани и всех моих иракских братьев за гостеприимство, оказанное мне и моей делегации», — сказал президент Эрдоган.

«Я верю, что этот визит станет новой поворотной точкой», — подчеркнул он, указывая на подписанное рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое обеспечит необходимую дорожную карту для будущих совместных проектов.

Турецкий президент и иракский премьер-министр подписали четырехсторонний меморандум о взаимопонимании по реализации иракского проекта «Путь развития» между Ираком, Турцией, Катаром и ОАЭ. Две страны подписали 26 соглашений о сотрудничестве.

Соглашения включают создание постоянных совместных комитетов для координации и отслеживания технических переговоров в областях безопасности, экономики, торговли, энергетики и других важных секторов. Президент Турции также подчеркнул важность сотрудничества в области борьбы с терроризмом.

«Мы приветствовали объявление PKK запрещенной организацией в Ираке», — заявил он, выразив готовность поддержать иракское правительство в противодействии терроризму.

Глава государства поделился своими взглядами на региональные вызовы, включая водный кризис и конфликт в Газе, подчеркивая, что Турция прилагает все усилия для улучшения ситуации: «Мы делаем все возможное, чтобы остановить кровопролитие в Газе».

Он отметил, что визит проходит на фоне «человеческой драмы», разворачивающейся в Палестине. Турецкий лидер рассказал, что стороны обсудили израильские репрессии против палестинцев и влияние конфликта на регион, а также возможные совместные шаги.

Президент Эрдоган предупредил об опасности эскалации войны из-за напряженности между Израилем и Ираном, которая «отодвигает на задний план резню в Палестине». По его словам, это также негативно сказывается на Ираке. «Я хочу еще раз призвать все стороны воздержаться от действий, провоцирующих эскалацию», — подчеркнул президент.

Он назвал создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме «ключом к миру в регионе» и заверил, что Турция продолжит работу в этом направлении. Турецкий лидер напомнил, что Анкара уже отправила более 45 тыс. тонн гуманитарной помощи в Газу и задействует все возможности для поддержки палестинцев.

Завершая свое выступление, Эрдоган подчеркнул значимость встречи с иракскими туркменами и предстоящие обсуждения в Эрбиле, которые помогут углубить демографическое и культурное сотрудничество между двумя странами. «Независимо от этнического происхождения и вероисповедания, иракский народ - наши братья и друзья», — заключил он.