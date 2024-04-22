Глава Азербайджана Ильхам Алиев совершил официальный визит в Москву по приглашению российского президента Владимира Путина. У лидеров стран состоялась встреча в Кремле, на которой они обсудили развитие торговых и экономических отношений, а также вопросы региональной безопасности. Это первая встреча президентов после их переизбраний, состоявшихся в этом году.

Путин назвал вопросы региональной безопасности чувствительными и требующими внимания.

«Мы поговорим и о ситуации с обеспечением безопасности в регионе. Там есть множество вопросов, которые нужно решать, они очень чувствительны. Мы оба в курсе каждого из них», - заявил президент РФ перед встречей.

В свою очередь азербайджанский лидер сказал, что удовлетворен участием РФ в решении вопросов безопасности, которые традиционно находятся на повестке двусторонних встреч.

«И мы также рады тому, как они решаются. Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии. И от действий, взаимодействия между нашими странами зависит очень многое. И мы нацелены на укрепление мер доверия, сотрудничества, взаимопонимания и урегулирования всех вопросов в духе взаимодействия и взаимных интересов», - добавил он.

Владимир Путин дал высокую оценку развитию торговых отношений сторон, товарооборот между которыми достиг, по его словам, $4 млрд.

«Растет наш товарооборот - он достиг уже более $4 млрд. $6 млрд <...> - это российские инвестиции в экономику Азербайджана», - сказал Путин.

«Инициативно работает межправительственная комиссия, есть много интересных направлений взаимодействия - в реальном секторе экономики, в кооперации, в инфраструктуре», - добавил он.

Ильхам Алиев также отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Российской Федерацией.

«Мы очень довольны тем, как развиваются наши связи. Уже более двух лет мы работаем в рамках Декларации о союзническом взаимодействии, которую мы подписали здесь, в Кремле, в феврале 2022 года и которая является главным политическим документом, который предопределяет поступательное развитие наших отношений в будущем», - подчеркнул президент Алиев.