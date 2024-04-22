Иран представляет угрозу безопасности для Европы, а не только для Израиля и Ближнего Востока. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

В интервью французской газете Le Parisien Лекорню заявил, что французское присутствие в регионе помогло сдержать эскалацию в условиях стремления Ирана к дестабилизации. Он отметил, что до сих пор Иран действовал косвенно, через своих агентов, но в прошлую субботу он сделал шаг к прямому нападению на Израиль на его территории.

Анализируя возможность распространения угрозы конфликта на Ближний Восток, министр обороны Франции заявил, что за войной Израиля в Газе маячит тень Тегерана. По мнению Лекорню, Иран продвигает свою «повестку дня, направленную на отсутствие безопасности и дестабилизацию» в регионе. Намерения Ирана, добавил он, угрожают не только Израилю и Ближнему Востоку, но и Европе.

Об исходящем от Тегерана «вызове безопасности» говорит, по мнению министра, не только тот факт, что «в Иране до сих пор находятся в заложниках французские граждане». Среди угроз Лекорню назвал разработку ядерной программы, а также помощь России в ее войне с Украиной, «в частности, с помощью беспилотников «Шахед».

«У нас есть интересы в море - наши фрегаты защищают коммерческие суда, которые потенциально могут стать мишенью хуситов, поддерживаемых Ираном повстанцев из Йемена, которые атакуют суда в Красном море», — добавил французский министр.

«Мы не находимся в состоянии войны с Ираном», — подчеркнул он при этом.