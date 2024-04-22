ПОЛИТИКА
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Студенты Йеля арестованы за поддержку Газы
Десятки протестующих на территории Йельского университета были арестованы полицией. Это уже второй массовый арест пропалестинских студентов за неделю
Студенты Йеля арестованы за поддержку Газы
Десятки протестующих на территории Йельского университета были арестованы полицией / Photo: Reuters
22 апреля 2024 г.

Десятки студентов были арестованы во время демонстрации в поддержку Палестины в нью-йоркском кампусе Йельского университета в понедельник. Это произошло через несколько часов после того, как Колумбийский университет отменил очные занятия, чтобы «снизить напряженность» в своем кампусе в Нью-Йорке. На прошлой неделе на его территории полиция разогнала палаточный лагерь протестующих.

Демонстранты в понедельник перекрыли движение вокруг кампуса Йельского университета в Нью-Хейвене (штат Коннектикут). Сотрудники полиции отреагировали на это арестами. В социальных сетях распространяются видеокадры событий.

Студенты-активисты требовали, чтобы университет отказался от акций корпораций, получающих прибыль от действий Израиля в Газе, чтобы финансовые инвестиции университета были прозрачными, а также чтобы студенты и преподаватели были амнистированы за свои призывы к освобождению Палестины.

По данным студенческого новостного сайта Yale Daily News, полиция задержала более 40 человек. Представители Йельского университета пока не ответили на запросы журналистов о комментарии. Ранее полиция арестовала около 100 пропалестинских протестующих в нью-йоркском кампусе Колумбийского университета.

Студенты-организаторы палаточного лагеря на территории Колумбийского университета отреагировали на заявления Белого дома об антисемитизме в пропалестинских протестах на территории кампуса. Они заявили, что их неправильно идентифицируют и что отдельные «подстрекатели» не имеют отношения к их движению.

«Мы разочарованы, что СМИ переводят фокус на различных подстрекателей, которые нас не представляют», — говорится в заявлении студентов через ресурсы правозащитной организации «Институт понимания Ближнего Востока».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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