Десятки студентов были арестованы во время демонстрации в поддержку Палестины в нью-йоркском кампусе Йельского университета в понедельник. Это произошло через несколько часов после того, как Колумбийский университет отменил очные занятия, чтобы «снизить напряженность» в своем кампусе в Нью-Йорке. На прошлой неделе на его территории полиция разогнала палаточный лагерь протестующих.

Демонстранты в понедельник перекрыли движение вокруг кампуса Йельского университета в Нью-Хейвене (штат Коннектикут). Сотрудники полиции отреагировали на это арестами. В социальных сетях распространяются видеокадры событий.

Студенты-активисты требовали, чтобы университет отказался от акций корпораций, получающих прибыль от действий Израиля в Газе, чтобы финансовые инвестиции университета были прозрачными, а также чтобы студенты и преподаватели были амнистированы за свои призывы к освобождению Палестины.

По данным студенческого новостного сайта Yale Daily News, полиция задержала более 40 человек. Представители Йельского университета пока не ответили на запросы журналистов о комментарии. Ранее полиция арестовала около 100 пропалестинских протестующих в нью-йоркском кампусе Колумбийского университета.

Студенты-организаторы палаточного лагеря на территории Колумбийского университета отреагировали на заявления Белого дома об антисемитизме в пропалестинских протестах на территории кампуса. Они заявили, что их неправильно идентифицируют и что отдельные «подстрекатели» не имеют отношения к их движению.

«Мы разочарованы, что СМИ переводят фокус на различных подстрекателей, которые нас не представляют», — говорится в заявлении студентов через ресурсы правозащитной организации «Институт понимания Ближнего Востока».