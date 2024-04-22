Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил в интервью украинской службе BBC, что самый популярный в Украине мессенджер Telegram является «огромной проблемой» для Украины. Он призвал разработчиков «навести порядок», ликвидировав анонимность в соцсети.

Решением «проблемы» Буданов видит блокировку анонимных телеграм-каналов, но только в качестве ограниченной временной меры. В долгосрочной перспективе, по мнению Буданова, необходимо заставить авторов каналов проходить регистрацию.

Украинский военачальник призвал владельцев телеграм-каналов не бояться писать от своего имени.

«Если ты хочешь доказывать свою позицию — а она может кому-то не нравиться и это нормально в демократическом обществе – неси ответственность. Что ты боишься сказать, кто ты?» — рассуждает Буданов.

«Бояться сказать, что ты – это ты, тоже неправильно», - считает глава украинской разведки. «И от имени анонима, выкладывать в эфир, извините, все, что будет оплачено из совершенно разных уголков мира, тоже ненормально».

Буданов рассказал, что сам использует Telegram только для того, чтобы увидеть, «как российское общество воспринимает те или иные события».

На днях украинский нардеп Николай Княжицкий призвал ввести регулирование Telegram, объяснив это популярностью мессенджера в украинском обществе. В начале апреля начальник управления кибербезопасности СБУ Илья Витюк объяснил опасность Telegram популярностью мессенджера в Украине, добавив, что заблокировать его, «как и любой другой мессенджер, технически сложно».

«Проблема Telegram – это не совсем проблема медиа. Проблема его в том, что это российская сеть, которая, тем не менее, активно продвигается украинскими властями как основной источник информации для украинцев», - заявил народный депутат Княжицкий, отметив, что по статистике 72% украинцев получают новости именно через Telegram (для сравнения – из YouTube всего 16%).