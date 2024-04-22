Россия мобилизовала ракеты с ядерным зарядом на границе со вступившей годом ранее в НАТО Финляндией. Об этом сообщают российские СМИ. Это происходит на фоне усилившихся опасений по поводу военной эскалации на европейском континенте.

Газета «Известия» со ссылкой на источники в российском Министерстве обороны сообщила, что у границы с Финляндией была сформирована ракетная бригада. Она оснащена баллистическими ракетами «Искандер-М», способными носить как обычные, так и ядерные боеголовки.

Ракетная бригада входит в состав Ленинградского военного округа, формирование которого совпало с недавним вступлением соседней Финляндии в Североатлантический альянс. Исследователи из Института изучения войны (ISW) писали в начале года, что такое организационное преобразование может свидетельствовать о подготовке РФ к широкомасштабным военным действиям в Европе.

Организация Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA) назвала «Искандер-М» «оружием, которое Москва выбирает для угроз <…> Европе». Аналитический центр Royal United Services Institute (RUSI) заявил, что эти ракетные комплексы предоставляют РФ «значительные возможности» в войне с Украиной, в частности, для нанесения тактических ударов.