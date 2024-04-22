В рамках учений НАТО Quadriga 2024 военнослужащие Германии начали отрабатывать экстренную переброску на восточный фланг Североатлантического альянса. Около 12 тыс. солдат бундесвера будут принимать участие в самых масштабных с 1988 года маневрах.

На учениях планируется отработать новые оборонительные тактики союзников. Эти комплексы потенциальных военных мер были разработаны после начала войны в Украине в начале 2022 года.

«Фактически все пути идут через Германию. И мы должны постоянно проверять, что мы можем делать эффективнее, что нужно улучшить», - заявил генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Карстен Бройер.

Он отметил, что его страна — центральный узел в схеме переброски формирований альянса на восточные фланги НАТО на континенте.

Среди новшеств, которые союзнические войска включили в новые оборонительные планы — применение БПЛА. Бройер заявил, что это один из уроков, которые НАТО извлекла из продолжающейся войны в Украине.

«Это было откровением для Запада, ведь ход военных действий во многом определяется именно беспилотниками. Это один из главных уроков войны в Украине», — отметил немецкий военачальник.

Александер Зольфран, начальник Командного центра НАТО по логистике и тылу, рассказал также, что Германия, Польша и Нидерланды намерены организовать «пространство оборонной мобильности». Он допустил, что к этому «пространству» могут присоединиться и другие участники альянса.