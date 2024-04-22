ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: время PKK подошло к концу
Президент Турции в Эрбиле заявил, что наступило время исключить вопрос PKK из повестки дня, и подчеркнул важность развития торговых отношений с Курдской региональной администрацией Ирака
Президент Эрдоган: время PKK подошло к концу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава КРАИ Нечирван Барзани / Фото: Администрация президента / Others
22 апреля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Эрбиле с главой Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ) Нечирваном Барзани и премьер-министром КРАИ Масруром Барзани.

Как сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции, на встрече обсуждались региональные проблемы, борьба с терроризмом и развитие торговых связей.

Президент Эрдоган выразил удовлетворение тем, что ситуация в Ираке стабилизируется, и заявил о необходимости исключить вопрос PKK из повестки дня. Он подчеркнул важность единства в борьбе с терроризмом и намерение вывести это сотрудничество на новый уровень.

Глава государства отметил широкую договорно-правовую базу между Турцией и Ираком, которая распространяется и на КРАИ. Он призвал Багдад и Эрбиль к здоровому диалогу без вмешательства третьих сторон. Президент Эрдоган выразил желание развивать торговлю с КРАИ, включая открытие новых пограничных переходов.

Также турецкий лидер заявил о необходимости соблюдать права иракских туркменов, в первую очередь их политическое представительство.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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