Трагедия в «Крокус Сити Холле» послужила причиной волны антимигрантских настроений среди россиян. Об этом, ссылаясь на закрытый опрос ВЦИОМ, пишет издание «Верстка». Журналистам о данных опроса сообщили осведомленные источники.

Согласно результатам социологии ВЦИОМ, в начале апреля текущего года трудовые мигранты вызывали «скорее негативное» отношение 55–60% граждан РФ, «положительным» же свое отношение обозначили 30% опрошенных. За восемь месяцев до этого, в начале минувшей осени, к мигрантам негативно относились 40% участников опросов.

Около половины опрошенных сообщили, что они и люди из их круга общения стали хуже относиться к приезжим из-за расстрела в «Крокусе». Почти две трети полагают, что отношение к мигрантам со временем будет становиться лишь хуже. Чуть более трети респондентов считают, что трагедии в московском концертном зале могло не быть при более жесткой миграционной политике в РФ.

«Верстка» сообщает, что в опросах участвовали более 2,5 тыс. респонедентов. Данные опроса изданию подтвердил политтехнолог регионального уровня. Недавний опрос другого российского исследовательского центра — «Левада-центра» — также показал результаты, свидетельствующие о росте ксенофобских настроений среди граждан РФ. Около четверти опрошенных, согласно «Леваде», считают, что существует проблема «наплыва мигрантов».

После трагедии в «Крокус Сити Холле» российские власти сделали ряд шагов по ужесточению миграционной политики. Были инициированы несколько законопроектов, сокращен срок пребывания иностранцев (с 180 до 90 дней в течение года), а также ужесточена процедура сдачи экзамена по русскому языку для иностранцев.