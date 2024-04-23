Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Киеву крупнейшего пакета помощи на сумму $617 млн. В рамках данной помощи Украине будет передано 400 транспортных средств, 1,6 тыс. единиц оружия и 4 млн патронов.

Кроме того, в пакет включены ракеты класса «воздух-земля» Storm Shadow с дальностью полета около 250 км.

Вместе с анонсированным пакетом поддержки общая сумма выделенных Великобританией средств для Украины в 2024 году достигнет $3,7 млрд.

«Соединенное Королевство всегда будет играть свою роль на переднем плане европейской безопасности, защищая наши национальные интересы и поддерживая наших союзников по НАТО», – подчеркнул Сунак.

Премьер-министр Великобритании отметил стратегическую важность поддержки Украины, назвав ее «жизненно важной для безопасности всей Европы».

12 января Риши Сунак заявил о намерении увеличить военную помощь Украине в 2024 году до $3,1 млрд. С момента начала войны общая сумма поддержки от Великобритании составила примерно $15 млрд, из которых $8,9 млрд направлены на военную поддержку, а оставшаяся часть была распределена на гуманитарные и экономические цели.

Ранее Палата представителей Конгресса США после длительных месяцев дискуссий одобрила выделение помощи Украине в рамках пакета законопроектов о содействии в области безопасности ряду союзников Вашингтона.

Украине предполагается выделить почти $61 млрд. Эти средства предназначены для обеспечения украинской армии необходимым оружием и другими ресурсами для отражения российской агрессии.