Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНР продолжает нарушать права человека и совершает геноцид в отношении уйгуров и других мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Заявление Блинкена опубликовано перед запланированным визитом в Китай на этой неделе.

В Пекине госсекретарю предстоят непростые переговоры. Как отмечает агентство Reuters, стороны обсудят позицию Китая для урегулирования войны России и Украины, спор вокруг микрочипов, а также будущее TikTok, против которого ополчился Конгресс США.

22 апреля Госдепартамент представил ежегодный доклад о правах человека, в котором документируются нарушения по всему миру. В докладе повторяется формулировка о положении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В предисловии к документу Блинкен отметил: доклад «документирует продолжающиеся серьезные нарушения прав человека в Китайской Народной Республике (КНР)».

«Например, в Синьцзяне КНР продолжает осуществлять геноцид, преступления против человечности, принудительный труд и другие нарушения прав человека в отношении преимущественно мусульманских уйгуров и представителей других этнических и религиозных меньшинств», — отметил дипломат.

Раздел доклада о Китае подробно описывает содержание более 1 млн человек в лагерях и тюрьмах и использование лагерей перевоспитания в Синьцзяне. В основном китайские власти задерживают мусульман, пытаясь добиться от них отказа от религии.

Китай отрицает нарушения в Синьцзяне и говорит, что создал «центры профессионального обучения» для борьбы с терроризмом, сепаратизмом и религиозным радикализмом.

Блинкен и ранее подчеркивал, что действия Китая равносильны геноциду. С 2021 года дипломат поднимал этот вопрос практически на каждой встрече с китайскими официальными лицами.

В ежегодном докладе о правах человека в последние годы повторяется эта позиция и говорится, что геноцид продолжается, но тема Синьцзяна в прямых контактах между официальными лицами США и Китая стала звучать реже.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента уточнил, что Блинкен поднимет вопрос о правах человека перед китайскими официальными лицами, но не упомянул ситуацию в Синьцзяне.