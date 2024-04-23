В ходе репетиции военного парада в Малайзии, посвященного 90-летию Королевского военно-морского флота страны, произошло столкновение двух вертолетов. Как сообщает пресс-служба военно-морских сил страны, инцидент унес жизни 10 человек - членов экипажей вертолетов.

Столкновение произошло на военно-морской базе Лумут в штате Перак. На борту вертолета HOM-AW139 находились семь членов экипажа, а в вертолете Fennec - трое. Тела погибших были направлены в военный госпиталь для опознания.

Военно-морские силы Малайзии поручили следственной комиссии начать расследование причин трагического инцидента.