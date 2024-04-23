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Столкновение вертолетов в Малайзии: есть погибшие (видео)
В Малайзии произошло столкновение двух военных вертолетов во время репетиции парада, в результате чего погибли 10 членов экипажа
Столкновение вертолетов в Малайзии: есть погибшие (видео)
Фото: Reuters / Others
23 апреля 2024 г.

В ходе репетиции военного парада в Малайзии, посвященного 90-летию Королевского военно-морского флота страны, произошло столкновение двух вертолетов. Как сообщает пресс-служба военно-морских сил страны, инцидент унес жизни 10 человек - членов экипажей вертолетов.

Столкновение произошло на военно-морской базе Лумут в штате Перак. На борту вертолета HOM-AW139 находились семь членов экипажа, а в вертолете Fennec - трое. Тела погибших были направлены в военный госпиталь для опознания.

Военно-морские силы Малайзии поручили следственной комиссии начать расследование причин трагического инцидента.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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