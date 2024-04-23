Сотни преподавателей Колумбийского университета в Нью-Йорке устроили массовую забастовку в знак протеста против решения президента университета вызвать полицию для ареста студентов на пропалестинском митинге.

Студенты установили палатки на территории кампуса, требуя от Израиля вывести войска из Газы и добиться прекращения огня. Кроме того, учащиеся призвали свои университеты поддержать призывы к перемирию в Газе и отказаться от компаний, связанных с Израилем.

По закону, университеты обладают автономией, полиция не имеет права заходить на территорию вуза без приглашения руководства образовательного учреждения.

В пятницу директор Колумбийского университета Немат Минуше Шафик вызвала полиция в кампус вуза, чтобы разогнать митинг солидарности с Палестиной.

Полиция Нью-Йорка арестовала более 100 студентов, а руководство университета решило отстранить учеников от занятий. Колумбийское и Барнардское отделения Американской ассоциации университетских профессоров осудили действия Шафик по подавлению протестов.

«Мы шокированы ее неспособностью выступить в защиту свободы исследований, которая является основой образовательной миссии университета», — подчеркнули преподаватели.

Профессор журналистики Хелен Бенедикт, которая была в кампусе, когда полиция Нью-Йорка начала арестовывать студентов, заявила, что отправка «полицейских с оружием в кампус» была «чрезмерной реакцией».

«Это учебная среда, в которой студенты учатся обсуждать разногласия и иногда должны учиться чувствовать себя некомфортно, и вместо того, чтобы наказывать за это, мы должны быть посредниками и учить на этом примере, чтобы студенты могли извлечь из этого урок», — уточнила профессор.

Бассам Хаваджа, адъюнкт-лектор юридической школы Колумбийского университета, заявил, что он «шокирован и потрясен тем, что президент немедленно обратился в полицию Нью-Йорка».

«Не похоже, чтобы были предприняты какие-либо меры для деэскалации ситуации. Это также кажется совершенно ненужным. Это был, по общему мнению, ненасильственный протест. Это была группа студентов, разбивших лагерь на лужайке в центре кампуса. Это ничем не отличается от повседневной жизни в кампусе», — отметил преподаватель.

22 апреля Колумбийский университет объявил, что занятия будут проходить удаленно. Решение вуза вызвать полицию и не пускать студентов в кампусы вызвало вспышку протестов на всей территории США.

Студенты практически всех американских вузов начали собственные протесты. В престижном Йельском университете в Коннектикуте, по сообщению студенческой газеты Yale Daily News, студенты также организовали митинг в поддержку перемирия в Газе.

Однако полиция ворвалась в кампус и арестовала более 40 пропалестинских протестующих. Ректор Колумбийского университета Шафик объяснила свои действия тем, что в кампусе имели место «антисемитские высказывания и запугивающее и оскорбительное поведение по отношению к еврейским студентам».

Организаторы студенческих демонстраций, в том числе еврейские студенты, отвергли обвинения в антисемитизме, заявив, что ситуацией воспользовались «провокаторы, которые не представляют нас».

Студенты подчеркнули, что их протесты носят мирный характер. «Мы решительно отвергаем любые формы ненависти или фанатизма и бдительно следим за тем, чтобы посторонние лица не пытались нарушить солидарность, которую проявляют студенты», — говорится в заявлении студенческих организаторов.