Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских переселенцев у границы с Египтом

Израильская авиация нанесла удар по лагерю палестинских переселенцев у стены, разделяющей сектор Газа и Египет. Атака разрушила часть палаток, в которых жили палестинские семьи. Жертв нет. Переселенцев накануне предупредили об авиаударе, и они эвакуировались в другой район. Зачем израильские военные атаковали палаточный городок не известно. #Палестина #Газа #авиаудар #атака #Изариль #Рафах #лагерь #палатки #палестинцы #переселенцы