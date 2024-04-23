ПОЛИТИКА
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Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских переселенцев у границы с Египтом
Израильская авиация нанесла удар по лагерю палестинских переселенцев у стены, разделяющей сектор Газа и Египет. Атака разрушила часть палаток, в которых жили палестинские семьи. Жертв нет. Переселенцев накануне предупредили об авиаударе, и они эвакуировались в другой район. Зачем израильские военные атаковали палаточный городок не известно. #Палестина #Газа #авиаудар #атака #Изариль #Рафах #лагерь #палатки #палестинцы #переселенцы
Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских переселенцев у границы с Египтом / Others
23 апреля 2024 г.
Истории
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