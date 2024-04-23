Главы МИД Евросоюза не спешат с передачей Украине собственных систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, пишет агентство Reuters.

22 апреля министры встретились в Брюсселе, где заявили, что «экстренно» рассматривают вопрос о том, как предоставить Украине больше средств ПВО. Однако по итогам встречи политики не стали давать конкретных обещаний о системах Patriot, в которых Киев нуждается больше всего.

Германия стала единственной страной ЕС, пообещавшей дополнительную батарею ПВО. Остальные европейские союзники Киева, включая Грецию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Испанию и Швецию, также имеют системы Patriot, но пока не дали никаких обещаний Украине.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель оказался разочарован исходом встречи и тем, что министры не смогли дать гарантии Киеву по поводу Patriot. По его словам, он пытался «заставить всех понять и осознать» необходимость делать больше для помощи Киеву.

«У меня нет Patriot в Брюсселе, Patriot находятся в [европейских] столицах. И именно они [столицы] должны принимать решения», — подчеркнул Боррель, отметив, что в этом вопросе не может быть единого решения от имени ЕС, национальные государства должны самостоятельно определить объем помощи Киеву.

Украина с марта запрашивает больше батарей ПВО в связи с участившимися атаками России на энергетическую инфраструктуру и города Украины. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо как минимум 7 батарей Patriot или других современных систем ПВО для отражения российских авиаударов.

Однако страны, имеющие американские Patriot, так и не взяли на себя никаких обязательств и деликатно стараются избежать этой дискуссии. Как пишет Reuters, европейские чиновники объясняют свое нежелание тем, что эти системы ПВО стали неотъемлемой частью национальной обороны. Отдав их Киеву, страны рискуют остаться без необходимой защиты.

После встречи министров ЕС 22 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет переговоры с отдельными союзниками о поставках четырех батарей Patriot. Он не уточнил, о каких странах идет речь. Министр обороны Швеции Пал Йонсон заявил, что Стокгольм уже согласился предоставить оружие противовоздушной обороны, включая портативную систему RBS 70.

На вопрос, предоставит ли Швеция также Patriot, он ответил: «Я не исключаю такой возможности, но сейчас мы сосредоточены на финансовом вкладе, а также, возможно, (больше) RBS 70, потому что это может облегчить часть нагрузки на Patriot».

Греция также не спешит с передачей систем ПВО. Официальный представитель правительства Павлос Маринакис заявил: «Не будет предпринято никаких шагов, которые хотя бы минимально поставили бы под угрозу способность страны вести противовоздушную оборону».