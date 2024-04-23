В своем поздравлении в социальных сетях по случаю праздника Национального суверенитета и Дня детей 23 апреля первая леди Турции Эмине Эрдоган обратилась к нации со словами надежды и гордости за подрастающее поколение.

«В сияющих глазах наших детей сверкает свет нашего будущего. Мы знаем, что каждый из них - бесценный самородок, выросший на этой земле», — написала первая леди в Х.

Эмине Эрдоган выразила уверенность, что «благодаря их уму, трудолюбию и патриотизму, Турция достигнет еще более высоких вершин».

«Я искренне верю, что, взяв за путеводную звезду науку и разум, они станут послами мира и любви», — подчеркнула она, завершив свое обращение поздравлением: «Поздравляю всех наших детей с праздником Национального суверенитета и Днем детей 23 апреля!»