Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью британским СМИ выразил сомнение в целесообразности членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Пашинян указал на недостаточную эффективность ОДКБ в критических ситуациях, особенно во время инцидентов на границе с Азербайджаном в 2021 и 2022 годах. По его словам, ОДКБ не применила механизмы реагирования, оправдываясь неопределенностью в делимитации границ.

Пашинян подчеркнул, что ОДКБ не оправдала ожиданий как надежный механизм защиты для своих членов.

«И это обосновывается реакцией ОДКБ и заявлениями некоторых стран-членов. Наше общество нам говорит: почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ? Говоря откровенно, у меня нет ответа на этот вопрос», – сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что в настоящий момент Армения вступает в процесс демаркации, который чрезвычайно важен с точки зрения снижения угроз для безопасности страны.

«Мы не готовимся к войне, мы готовимся к миру. Но с другой стороны, пока у нас нет уверенности, что республика Армения не подвергнется нападению, мы, естественно, должны развивать нашу обороноспособность», – заявил Пашинян.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян указал, что российские миротворцы направились во временные пункты дислокации в Горисе и Сисиане для организации работ по их закрытию.

«Поскольку российские миротворческие войска покидают Карабах, они, понятно, не могут оставаться также в Армении. Группа и автоколонна миротворцев направились во временные пункты дислокации в Горисе и Сисиане для организации работ по их закрытию», – отметил Григорян.