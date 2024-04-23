Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Ирака ответил на вопросы прессы. В ходе беседы с журналистами в самолете глава государства заявил, что наступило время отбросить безосновательные исторические штампы и выработать новую реалистичную дорожную карту в отношениях с Арменией.

«В регионе сейчас устанавливается новый порядок. Пришло время отбросить в сторону безосновательные штампы. Действовать, основываясь на реальных фактах, всегда лучше, чем следовать вымышленным историческим рассказам, оторванным от действительности», — заявил глава государства.

«В настоящее время это, кажется, осознал и [премьер-министр Армении Никол] Пашинян. Анализом того, что произошло в ходе исторических процессов, занимаются историки. Мы с самого начала были очень открыты в этом вопросе и заявляли, что можем открыть наши архивы, и мы это сделали», — добавил турецкий лидер.

«Надеюсь, Армения выберет путь, позволяющий ей вырваться из тьмы, в которую ее заключила диаспора, и начать новый старт к светлому будущему. Двери возможностей не остаются открытыми вечно. Их нужно использовать, пока они открыты», — предупредил Эрдоган, отметив, что «не только диаспора, но и многие другие подстрекатели» пытаются повлиять на Армению.